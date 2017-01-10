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В Красноярске трёхлетний мальчик умер из-за обрезания

В Красноярске трёхлетний мальчик умер из-за обрезания
Операция проводилась в домашних условиях
полчаса назад
Происшествия | Россия
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Фото: sledcom.ru

В Красноярске мать трёхлетнего мальчика попросила знакомого хирурга сделать её сыну обрезание крайней плоти. Операция проводилась в домашних условиях. Ребёнку стало плохо, и он скончался. Об этом пишет телеканал "360".

Женщина пригласила к себе домой 28-летнего хирурга, чтобы он сделал её трёхлетнему сыну обрезание. После анестезии и хирургического вмешательства ребёнку стало плохо. 31-летняя мать попыталась привести сына в чувства, но не смогла. Ребёнок скончался.

Заведено уголовное дело. В ближайшее время будет проведена медэкспертиза, по результатам которой станет ясна точная причина смерти ребёнка.

 
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