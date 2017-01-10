В Тюменской области мужчина зарезал трёх человек

В городе Ишим ранее судимый за убийство 54-летний Валерий Тишковский распивал спиртные напитки с тремя знакомыми. После вспыхнувшего конфликта собутыльники выгнали буйного мужчину из квартиры. Злоумышленник вернулся с ножом и зарезал всех троих участников застолья. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 16 марта минувшего года. Валерий Тишковский сдал в ломбард обручальное кольцо и получил за него 1600 рублей. На эти деньги он купил алкогольных напитков и вместе со своей 37-летней знакомой отправился в гости к 44-летнему приятелю. Сначала они втроём распивали спиртное. В конце вечера к компании примкнул 41-летний местный житель.

После ссоры, которая вспыхнула между собутыльниками, Валерия Тишковского прогнали из квартиры. Мужчина сходил за ножом и вернулся, чтобы отомстить обидчикам. Результатом мести стало убийство всех трёх участников застолья. После совершённого преступления злоумышленник облил бензином квартиру и поджёг.

Утром следующего дня сотрудники МЧС прибыли на вызов, потушили огонь и нашли три трупа с ножевыми ранениями. Пожаром причинён ущерб на сумму около 220 тысяч рублей. Вскоре Валерий Тишковский был задержан сотрудниками правоохранительных органов и арестован по подозрению в тройном убийстве.

Материалы уголовного дела направлены в суд, который в ближайшее время вынесет наказание жителю Ишима. С учётом тяжести совершённого преступления и аналогичного деяния в прошлом, Валерию Тишковскому может грозить пожизненное лишение свободы.