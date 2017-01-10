В Красноярском крае припаркованную у помойки машину забросали мусором

Жительница Железногорска припарковала свой автомобиль Nissan у помойки, преградив путь к мусорным контейнерам. Люди, живущие в близлежащих домах, забросали иномарку пакетами с мусором. Об этом пишет megatyumen.ru.

Очевидцы сообщают, что хозяйка иномарки живёт неподалёку. На фото видно, что пакеты с мусором лежат прямо на капоте и крыше машины.