В Госдуме РФ началась весенняя сессия

В Госдуме РФ начинается весенняя сессия. Первые заседания пройдут 11 и 13 января. Об этом пишет utro.ru.

Прежний парламентский сезон был ознаменован обсуждением вопросов, касающихся организации работы и усиления дисциплины парламентариев. По словам спикера Вячеслава Володина, в новой сессии депутаты будут обсуждать, как повысить качество процесса принятия законов.

Для обсуждения инициатив будут привлечены партии, не находящиеся в Госдуме, и научные сообщества отечественных вузов. Будет осуществляться активное взаимодействие с Думами субъектов РФ.

В новом году депутаты сконцентрируются на том, чтобы реализовать инициативы, которые были изложены в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В первую очередь будет рассмотрен законопроект, предполагающий декриминализацию побоев в семье.

В начале новой сессии Госдумы депутаты встретятся с делегацией ПАСЕ. Визит состоится 11 января в Москве.

