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В Ханты-Мансийском АО живодёры прилюдно убивают собак

В Ханты-Мансийском АО живодёры прилюдно убивают собак
Девушка, ставшая свидетельницей убийства собаки, пишет, что животному выстрелили в нос
сегодня, 00:29
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В Нижневартовске появились живодёры, которые на глазах людей убивают собак. Один из таких случаев описал пользователь социальной сети. Об этом пишет megatyumen.ru.

Девушка, ставшая свидетельницей убийства собаки, пишет, что животному выстрелили в нос. После того, как раздался выстрел, неизвестные быстро скрылись на автомобиле ВАЗ-2108, номера которого были залеплены грязью. Животное погибло. Девушка, возмущенная происшествием, заканчивает свой пост мыслью, что таким изуверам нетрудно будет перейти на людей после того, как они перестреляют всех собак.

Запись вызвала бурное обсуждение пользователей соцсети. В комментариях появился и сам живодёр, который, не таясь, признался, что это он убил собаку. Однако остаётся неизвестным, убил ли он одно животное или несколько, поскольку в последнее время в Нижневартовске участились аналогичные случаи. Пользователи соцсети надеются, что сотрудники правоохранительных органов разберутся с ситуацией.

 
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