Тюменский орнитолог спас попавшего в капкан пса

В Тюмени прохожие спасли из капкана пса, информирует megatyumen.ru.

Собаку, попавшую в капкан, заметили тюменцы и сообщили о ней в соцсетях. Пес бегал с капканом на лапе в районе улиц Зелинского и Менделеева в Тюмени.

Известный в областной столице орнитолог Руслан Мансуров увидел животное около своего офиса. Ему удалось поймать пса, и с помощью еще двух человек вколоть собаке успокоительное и снять капкан.

Оказалось, что пес травмирован: у него нашли открытый перелом и некроз пальцев. Часть лапы пришлось ампутировать.

Сейчас пес находится в доме своего спасителя. В соцсети тот обещает лечить и любить нового питомца.