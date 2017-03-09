Почти 78 миллионов долларов внесла Россия в бюджет ООН

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На данный момент максимально разрешенный взнос в бюджет Организации делают только США
|Фото: megatyumen.ru
Взнос в размере 77,8 миллиона долларов поступил в регулярный бюджет Организации объединенных наций (ООН) от Российской Федерации, пишет utro.ru.
На сайте постоянного представительства РФ при ООН говорится, что 6 марта Россия перевела 77 888 309 долларов США в качестве уплаты взноса в регулярный бюджет ООН.
В 2000 году Генеральная Ассамблея определила размер индивидуального взноса для государств как не превышающий 22% бюджета организации. На данный момент максимально разрешенный взнос в бюджет Организации делают только США.
Основной критерий построения шкалы взносов – это платежеспособность страны.