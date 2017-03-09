В Тюменской области Toyota Auris врезалась в Daewoo Nexia

На одной из дорог Тобольска автомобиль Toyota Auris, за рулём которого был неопытный водитель, столкнулся с Daewoo Nexia. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 5 марта. Водительский стаж владельца японской иномарки составлял чуть более двух недель. В результате аварии 24-летняя девушка, находившаяся в салоне автомобиля Daewoo Nexia, получила травмы и была госпитализирована.