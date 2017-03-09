В Тюменской области пожилая женщина помогла поймать виновника ДТП

Она стала свидетельницей аварии, в которой водитель автомобиля сбил человека и скрылся с места ДТП

В Тюменской области водитель автомобиля скрылся с места происшествия после того, как сбил человека. Но свидетель, 70-летняя женщина, запомнила номер транспортного средства виновника ДТП и сообщила цифры сотрудникам ДПС, которые поймали нарушителя. Об этом пишет megatyumen.ru.

Пожилая женщина стала свидетельницей аварии, в которой водитель автомобиля сбил человека и скрылся с места ДТП. Пострадавший получил перелом руки. Пожилая женщина запомнила номер машины нарушителя и прошла несколько километров до поста ГИБДД, чтобы сообщить инспекторам информацию об аварии. Стражи порядка установили, кому принадлежит транспортное средство и привлекли водителя к ответственности за наезд на человека.

Начальник местного ГИБДД перед 8 марта вручил пожилой женщине благодарность и цветы за помощь в раскрытии преступления.