В Екатеринбурге 12-летний подросток жестоко избил мать

12-летний мальчик из Екатеринбурга жестоко избил собственную мать, после чего женщине пришлось делать серьезную операцию, пишет megatyumen.ru.

Общение с 12-летним сыном для 53-летней жительницы Екатеринбурга, по ее собственным словам, закончилось госпитализацией. Женщину доставили в местную больницу с сильной кровопотерей, разрывом селезенки и многочисленными переломами ребер.

В полиции Свердловской области пояснили, что прежде чем попасть в больницу 7 января, женщина пять дней пролежала дома без медицинской помощи и едва не умерла от потери крови.

По факту инцидента проходит доследственная проверка. Источник сомневается в том, что худенький мальчик смог бы нанести взрослой женщине настолько серьезные травмы.

На данный момент школьника, который уже находился на учете в психоневрологическом диспансере, перевезли в больницу для страдающих психическими недугами. Его матери пришлось удалить селезенку. В настоящее время ее здоровье вне опасности.

