В Перми 11-летний ребенок упал с моста на поезд

Мальчик 11 лет прыгнул с моста на вагон грузового поезда в Перми, информирует megatyumen.ru.

Инцидент произошел 29 декабря на станции Голованово в Перми. Бригадир пути обнаружил ребенка лежащим на одном из вагонов грузового поезда, который в тот момент стоял на станции.

Транспортная полиция сообщила подробности происшествия. Школьник с тремя друзьями гулял рядом со станцией, а затем компания решила пойти к гаражам и прыгать с них в сугробы. Их путь пролегал по мосту, и во время прогулки один из детей решил покрасоваться перед друзьями, для чего и прыгнул с моста на крышу грузового вагона.

Четвероклассник остался жив. У него обнаружили ушиб головного мозга и рану на ушной раковине.