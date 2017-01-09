В России назанчен новый руководитель следственного департамента МВД РФ

Личному составу МВД России официально представили нового начальника следственного подразделения ведомства, информирует utro.ru.

Генерал-майор юстиции Александр Романов, утвержденный на должность начальника Следственного департамента МВД России, был представлен личному составу ведомства министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.

Приказ о назначении Александра Романова на высокую государственную должность 28 декабря 2016 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Владимир Колокольцев в момент представления нового начальника департамента сказал, что профессиональный опыт поможет ему мобилизовать все следственные подразделения для выполнения их задач. В частности, в приоритете ведомства находятся соблюдение законности и правопорядка в стране и защита прав и законных интересов граждан России.

Министр абсолютно уверен в том, что сотрудники Министерства внутренних дел могут решать служебные задачи на высшем уровне. Также во время выступления он напомнил о том, насколько высока социальная цена любой следственной ошибки.