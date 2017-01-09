В Подмосковье при пожаре пострадали 11 человек

В Московской области при пожаре в жилом комплексе пострадали 11 человек, информирует utro.ru.
Число пострадавших от пожара в жилом комплексе в подмосковном Одинцово на данный момент составляет 11 человек, в том числе шесть детей. Они пострадали от отравления продуктами горения и доставлены в больницу.
Возгорание произошло накануне вечером в квартире жилого комплекса на Можайском шоссе и быстро перекинулось на соседние квартиры. Сейчас пожар уже полностью ликвидирован.
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