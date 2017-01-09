В Тюмени начнут отлавливать бродячих собак

Департамент городского хозяйства Тюмени известил о начале массового отлова бездомных собак на улицах города. Об этом пишет megatyumen.ru.

При отлове животных будет соблюдаться гуманное отношение, сообщает источник. Собаки будут размещены в пункте временного содержания, где их подвергнут стерилизации и привьют. После чего у животных появится возможность найти дом.

Жители Тюмени могут позвонить в МКУ "ЛесПаркХоз" и рассказать о бездомных собаках, которых нужно поймать.