В Тюменской области несколько автомобилей вылетели в кювет

На дороге между Тюменью и Омском в кювет вылетели сразу несколько автомобилей, среди которых были две иномарки и фура. Об этом пишет megatyumen.ru.

В минувшее воскресенье в кювет съехала фура. Туда же, за пределы дороги, в этот день попали ещё Toyota Opa и Toyota Camry и другие машины. По сообщению очевидцев массового ДТП, дорожное полотно не было посыпано песком или солью. В результате аварии никто не пострадал.