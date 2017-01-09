В Тюмени в аварии погибла супружеская пара

На одной из улиц Тюмени Range Rover превысил скорость и врезался в бетонный столб. 37-летний мужчина, находившийся за рулём внедорожника, и его 35-летняя жена погибли на месте. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожный инцидент произошёл в минувшую субботу. Range Rover, двигавшийся со скоростью около 170 километров в час, попытался обогнать автомобиль Audi, но не смог справиться с управлением и врезался в бетонный столб. От удара конструкция обрушилась сверху на машину, в которой находилась семейная пара. Мужчина и женщина получили травмы, несовместимые с жизнью. У супругов остались трое детей. По сведениям людей, знавших погибших, пара ожидала ещё одного ребёнка.

В течение новогодних каникул в авариях погибли 12 человек. В ДТП пострадали 77 человек. Среди наиболее распространённых причин аварий ГИБДД Тюмени указывает превышение скоростного режима и потерю контроля над управлением транспортным средством.

Сейчас Госавтоинспекция делает всё возможное, чтобы нормализовать ситуацию на дорогах Тюмени. Наряды ДПС переведены на усиленный режим.