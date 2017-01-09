В Ханты-Мансийском АО в аварии пострадали 5 человек

В минувшее воскресенье на дороге между Тюменью и Ханты-Мансийском автомобиль ВАЗ врезался в КамАЗ. Водитель легковушки и его четверо пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Об этом пишет megatyumen.ru.

В Нефтеюганском районе ХМАО легковой автомобиль ВАЗ, за рулём которого находился 38-летний мужчина, столкнулся с КамАЗом. Водитель легковушки и его четверо пассажиров, среди которых было трое детей, получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.