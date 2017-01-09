В Новосибирске в аквапарке спасатели освободили застрявшего ребёнка

Нога семилетнего ребёнка застряла в узком проёме между стеной и бассейном

В аквапарке «Аквамир», который находится в Новосибирске, нога семилетнего ребёнка застряла в узком проёме между стеной и бассейном. На помощь пришли спасатели, которые помогли мальчику выбраться. Об этом пишет megatyumen.ru.

Спасатели применили гидравлический инструмент и освободили ногу ребёнка. Мальчик был доставлен в медицинский кабинет аквапарка.