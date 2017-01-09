На Курилах девушка заколола ножом ревнивого сожителя

В ссоре девушка схватила со стола охотничий нож и вонзила его в грудь сожителя

После двухдневного отсутствия в ответ на сцену ревности курильчанка нанесла сожителю смертельное ножевое ранение, пишет megatyumen.ru.

Ссора между 22-летней девушкой и ее 38-летним сожителем началась после того, как она два дня не ночевала дома. Следственная комиссия по Сахалинской области выяснила, что после возвращения мужчина устроил ей сцену ревности. В ссоре девушка схватила со стола охотничий нож и вонзила его в грудь сожителя.

Раненого доставили в больницу, но спасти его от последствий ножевого ранения в область сердца медикам не удалось. Следователи продолжают выяснять обстоятельства уголовного дела.

