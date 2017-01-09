В Москве годовалый ребенок погиб от упавшего телевизора

Годовалая девочка в Москве погибла от упавшего на нее телевизора, пишет megatyumen.ru.
В одной из московских квартир телевизор упал на годовалую девочку. Спасти жизнь ребенку не удалось. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть девочки.
Следственные органы российской столицы выясняют обстоятельства дела. В настоящее время по факту гибели ребенка проходит доследственная проверка.
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