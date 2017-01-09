На трассе Сургут - Нижневартовск трое погибли в аварии

В ДТП на трассе между Сургутом и Нижневартовском погибли трое людей, информирует megatyumen.ru.

Авария со смертельным исходом произошла на 79-м километре автодороги Сургут-Нижневартовск 7 января около 21:40 в темное время суток.

Госавтоинспекции ХМАО-Югры сообщает, что ДТП спровоцировал 47-летний водитель иномарки Subaru, который выехал на встречную полосу и врезался в японский автомобиль Toyota.

В результате трое из четырех пассажиров «японки» погибли на месте аварии, в том числе 31-летний водитель. Четвертый из находившихся в салоне людей доставлен в больницу с телесными повреждениями.