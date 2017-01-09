В Тюмени из роддома украли деньги и кредитки

По мнению работников учреждения, посторонним узнать о местонахождении личных вещей было бы сложно

Сотрудники тюменского роддома после операции обнаружили пропажу кошельков, пишет megatyumen.ru.

Кошельки, в которых находились наличные деньги и банковские карты, пропали у сотрудников тюменского ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» 7 января. После экстренной операции работники оперблока обнаружили пропажу ценностей, которые лежали в персональной комнате здания по улице Даудельная, 1. По мнению работников учреждения, посторонним узнать о местонахождении личных вещей было бы сложно.

Наряд полиции не успел приехать на место массовой кражи до конца рабочего дня, и работников перинатального центра, которых ранее охранник не выпускал из здания, отпустили домой.

В тюменском УМВД рассказали, что звонок о происшествии поступил им в районе пяти часов вечера. В настоящее время все меры по поиску и поимке подозреваемого предпринимаются в полной мере.