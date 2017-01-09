В Тюмени столкнулись два автобуса

Два рейсовых автобуса попали в ДТП в Тюмени, информирует megatyumen.ru.

Авария с участием рейсовых автобусов маршрутов 14 и 30 произошла на улице Пермякова. У первого автобуса от удара пострадало лобовое стекло, однако в ГИБДД Тюменской области информации о пострадавших нет.

О факте ДТП стало известно от одной из очевидцев аварии, разместившей в соцсети фотографии с места ДТП. В комментариях к посту другой пользователь по имени Иван рассказал, что ранее автобус одного из названных маршрутов, а именно 14, чуть не сбил его на улице 50 лет Октября. Другие комментаторы, правда, усомнились в его рассказе, заметив, что 14 маршрут по этой улице не пролегает.

Более подтвержденную информацию предоставил еще один пользователь: он запостил видео с участием автобуса номер 30, который разворачивался на перекрестке с сильных заносом корпуса. Сама машина, как утверждает автор видео от 2005 года - та же, что сегодня участвовала в ДТП.

Отклик жителей Тюмени на произошедшее оказался решительным. Пользователи советуют пассажирам столкнувшихся автобусов довести дело до суда. Они напоминают, что поездки в общественном транспорте застрахованы, и полис можно найти в каждом автобусе. Плата за поездку растет, а качество - ухудшается. В частности, комментаторы припомнили водителям “гонки” на городских дорогах и в целом плохие дорожные условия, которые могут спровоцировать аварию.

Возмущенные горожане полагают, что выплата компенсаций пострадавшим заставит перевозчиков навести порядок в работе.