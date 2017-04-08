В Тюмени подозрительный предмет взволновал горожан

Сообщение о подозрительном предмете поступило в отдел полиции около половины одиннадцатого дня

Спецслужбы проверили поиски подозрительного предмета в Тюмени, пишет megatyumen.ru 7 апреля.

7 апреля на пересечении Пермякова и Энергетиков в Тюмени собрались сотрудники полиции, скорой и ОМОНа. Горожане также заметили на месте происшествия сотрудников кинологической службы с собаками.

В областном управлении МВД ситуацию прокомментировали, рассказав, что сообщение о подозрительном предмете поступило в отдел полиции около половины одиннадцатого дня. После обследования места экстренными службами опасные предметы обнаружены не были.