В ДТП между Тюменью и Ханты-Мансийском столкнулись грузовики

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись два грузовых автомобиля. Один из водителей грузовика получил в аварии множественные травмы, пишет megatyumen.ru 7 апреля.

На 179 километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 6 апреля столкнулись грузовые автомобили Hyundai и Volvo с прицепом. Один из грузовиков не смог соблюсти дистанцию и произошло столкновение.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, 28-летний водитель Hyundai из Челябинской области в итоге госпитализирован с тяжелыми травмами. Медики обнаружили у него открытый перелом костей голени, перелом бедра со смещением и вывих кисти руки.