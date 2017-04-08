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В Ханты-Мансийске полицейский устроил аварию при погоне

В Ханты-Мансийске полицейский устроил аварию при погоне
Он преследовал нарушавшего правила сотрудника ГИБДД
28 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Полицейский из Ханты-Мансийска попал в ДТП, которое спровоцировал нарушитель на Chevrolet, пишет megatyumen.ru 7 апреля.

6 апреля в Ханты-Мансийске автомобиль Chevrolet нарушил правила, выехав со второстепенной дороги. В этот момент по главной дороге ехала Audi, движению которой он помешал.

В немецкой иномарке находились сотрудники ГИБДД. Audi начал погоню за нарушителем, однако в момент разворота влетел в не успевший затормозить попутный автомобиль.

Очевидцы разошлись во мнениях, нарушил ли водитель Audi ПДД. На данном участке дороги запрещено поворачивать налево, однако свидетели говорят, что инспектор просто объезжал Chevrolet, создавший помеху.

 
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