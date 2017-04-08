В Москве из машины бизнесмена украли 6 млн рублей

В Москве злоумышленники разбили окно автомобиля, который бизнесмен припарковал на одной из улиц столицы, и украли из салона шесть миллионов рублей и ноутбук. Об этом пишет utro.ru.

Предприниматель припарковал автомобиль и ушел по делам. Когда он вернулся, то увидел, что окно его машины разбито, а из салона исчезли деньги и ноутбук. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.