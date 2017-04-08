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В Ханты-Мансийском АО в детсаде открылось бюро ритуальных услуг

В Ханты-Мансийском АО в детсаде открылось бюро ритуальных услуг
Вход в здании один, и дети могут видеть венки и гробы
15 минут назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

В одном из частных детских садов Сургута открылось похоронное бюро. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление главы города Вадима Шувалова.

Вход в здании один, и дети могут видеть венки и гробы. Шувалов сказал, что поможет решить проблему такого соседства. В бюро ритуальных услуг отметили, что им не кажется сложившаяся ситуация необычной. Руководство детсада пока не прокомментировало публикации в прессе о странном соседстве.
 

 
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