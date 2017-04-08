В Ханты-Мансийском АО в детсаде открылось бюро ритуальных услуг

Вход в здании один, и дети могут видеть венки и гробы

В одном из частных детских садов Сургута открылось похоронное бюро. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление главы города Вадима Шувалова.

Вход в здании один, и дети могут видеть венки и гробы. Шувалов сказал, что поможет решить проблему такого соседства. В бюро ритуальных услуг отметили, что им не кажется сложившаяся ситуация необычной. Руководство детсада пока не прокомментировало публикации в прессе о странном соседстве.

