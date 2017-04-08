В московском аэропорту "Внуково" нашли радиоактивная посылка

В Москве в аэропорту "Внуково" таможенники и почтальоны изъяли опасную посылку, которая источала радиацию. Об этом пишет utro.ru.

Радиоактивность посылки была определена системой контроля "Янтарь". Аппарат показал, что от посылки исходит сильное гамма-излучение, которое в десятки раз превышает нормальный уровень радиации.

Посылка была тут же изолирована от остального груза и помещена в специальный контейнер. Радиоактивная находка была отправлена на утилизацию. Радиационного заражения других посылок не произошло. Данные того, кто отправил груз и того, кто должен был его получить, отправлены в полицию. Известно, что посылку отправила жительница Москвы. Пунктом назначения указана Великобритания.

