В Подмосковье верблюд укусил беременную женщину

Хозяин животных сказал, что самец укусил женщину из-за того, что у него сейчас брачный период

В Московской области беременная женщина встретила в лесу верблюда и попыталась сделать с ним селфи, но животное укусило фотографа. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент произошел в Мытищах. По лесу гуляли две женщины и встретили двух верблюдов. Одна из женщин попыталась сфотографироваться с животным, но верблюд укусил ее за руку.

Выяснилось, что верблюдов зовут Миша и Катя, и они в течение трех лет живут у мужчины из деревни Беляниново. Животные привыкли сами выходить из вольера и гулять по близлежащему лесу. Хозяин животных сказал, что самец укусил женщину из-за того, что у него сейчас брачный период.

Полицейские оштрафовали мужчину на 200 рублей за то, что были нарушены правила выгула животных. Правоохранители обязали хозяина построить для верблюдов большой вольер, чтобы им не приходилось разгуливать по лесу.