В Москве полицейский катался на Ferrari пьяным

Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на два года

В центре столицы задержан 24-летний полицейский, который водил иномарку в нетрезвом виде, пишет utro.ru 7 марта.

Рано утром 7 марта на Страстном бульваре Москвы для проверки документов был остановлен водитель спорткара. Им оказался оперуполномоченный УВД по западному округу Алексей З. При проверке инспекторы заметили у мужчины запах спиртного.

Нарушитель отказался пройти медицинское освидетельствование, пытаясь договориться с сотрудниками ГИБДД на месте, показывая служебное удостоверение.

Теперь, после рассмотрения административного дела, мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на два года.