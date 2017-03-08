В Ханты-Мансийском АО КамАЗ врезался в легковушку

На дороге, соединяющей Нефтеюганск и Сургут, КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем. Есть погибшие. Об этом пишет megatyumen.ru.

Авария произошла по вине водителя одной из машин, которая выехала на "встречку". От столкновения с грузовиком легковой автомобиль разорвало на части. Свидетели ДТП в соцсетях пишут о том, что в результате дорожного происшествия погибли люди, находившиеся в легковушке.

Местные жители сообщают о неблагоприятных погодных условиях на месте аварии. Гололёд, ветер и снег могли способствовать случившемуся.