В Ханты-Мансийском АО КамАЗ врезался в легковушку

На дороге, соединяющей Нефтеюганск и Сургут, КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем. Есть погибшие. Об этом пишет megatyumen.ru.
Авария произошла по вине водителя одной из машин, которая выехала на "встречку". От столкновения с грузовиком легковой автомобиль разорвало на части. Свидетели ДТП в соцсетях пишут о том, что в результате дорожного происшествия погибли люди, находившиеся в легковушке.
Местные жители сообщают о неблагоприятных погодных условиях на месте аварии. Гололёд, ветер и снег могли способствовать случившемуся.
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