В Тюменской области воры украли 123 телевизора

В настоящее время злоумышленники арестованы, им грозит до 10 лет тюрьмы

В Тобольске четверо приятелей за месяц украли 123 новых телевизора. Об этом пишет megatyumen.ru.

Молодой человек из Тобольска узнал, что у него на работе есть контейнер, в котором стоят новые телевизоры в коробках. Злоумышленник предложил своему брату украсть чужое имущество. Родственник согласился и привлёк к делу своего приятеля. В конце декабря 2016 года трое правонарушителей проникли на частную территорию, взломали замок на контейнере и похитили 32 телевизора. Через несколько дней они вернулись к месту кражи вчетвером, взяв с собой ещё одного подельника. Последний их визит на место преступления состоялся 11 января. В итоге четверо правонарушителей украли 123 телевизора на общую сумму около двух миллионов рублей.

Пропажа бытовой техники была обнаружена, и полицейские начали расследование, в ходе которого были задержаны все участники преступной группы. В настоящее время злоумышленники арестованы, им грозит до 10 лет тюрьмы.