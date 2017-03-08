Маркин: доклад Ричарда Макларена – это просто "мыльный пузырь"

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза и одновременно – первый заместитель генерального директора компании «Русгидро» Владимир Маркин дал интервью телеканалу «Матч ТВ», где высказал своё мнение о допинге и докладе Макларена.

Владимир Маркин уверен, что Ричарда Макларена ждёт участь украинских командиров, которые убивают простых жителей ДНР и ЛНР. СК России вновь и вновь открывает против них уголовные дела. Найденные при этом улики, верит Маркин, ещё сделают своё дело, и руководство Украины постигнет справедливая кара.

Ответ за свои слова придётся держать и Ричарду Макларену. Если у него есть моральные принципы, он должен не спать ночами, мучаясь от угрызений совести, убеждён Маркин. В WADA стали открыто говорить о том, что обвинения в массовом употреблении допинга против спортсменов из России были лишены оснований. Доклад Макларена, в свою очередь, основан на показаниях Григория Родченкова, заявившего, что российское руководство принудило его уничтожить 1 500 допинг-проб. Сам Родченков сбежал за рубеж. С таким основанием доклад Макларена становится просто «мыльным пузырём», считает Маркин. СК РФ уже открыл уголовное дело против Родченкова по факту самовольного уничтожения допинг-проб, его целью считают сокрытие преступной деятельности.

«Россия была и остаётся великой спортивной нацией. А такие, как Родченков, к сожалению, иногда появляются, но судьба у них, как и у всех предателей и подлецов, незавидная», — подчёркивает Маркин.