Маркин: доклад Ричарда Макларена – это просто "мыльный пузырь"

Сегодня среда, 08 марта 2017 года, 11:42
Быть женщиной: лидеры общественного мнения поздравляют хабаровчанок
Быть женщиной: лидеры общественного мнения поздравляют хабаровчанок
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины
Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины
Владимир Миклушевский: в этот день ярче светит солнце
Владимир Миклушевский: в этот день ярче светит солнце
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам
Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
Регионы:


Популярное
вчера, 14:20
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
вчера, 14:13
Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
вчера, 15:05
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
вчера, 18:52
Житель Приморья заработал миллионы на перевозке отходов
вчера, 12:00
Хабаровчанин в цирке прилюдно признался в своих чувствах к девушке
вчера, 11:47
Утро вторника не обрадовало водителей Владивостока
вчера, 14:44
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
вчера, 12:45
О возможном обрушении дороги во Владивостоке знали ещё два года назад
вчера, 12:20
В "Дальспецстрое" до сих пор ждут обещанных к 23 февраля зарплат
вчера, 16:35
Дворец бракосочетаний в Хабаровске останется на том же месте

Обсуждаемое
вчера, 15:05
8

Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
вчера, 14:44
4

Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
вчера, 14:13
3

Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
вчера, 18:52
3

Житель Приморья заработал миллионы на перевозке отходов
вчера, 12:20
1

В "Дальспецстрое" до сих пор ждут обещанных к 23 февраля зарплат
вчера, 15:38
1

Приморцев пригласили к интернет-голосованию за имя для самолёта
вчера, 14:20
1

Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
вчера, 16:50
1

Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
вчера, 16:35
1

Дворец бракосочетаний в Хабаровске останется на том же месте
вчера, 18:20
1

В Хабаровском крае при пожаре погибли два человека
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам вчера, 19:27
Олег Кожемяко: Сахалин развивается во многом благодаря женщинам
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли 06.03.2017
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 40



Система Orphus

Маркин: доклад Ричарда Макларена – это просто "мыльный пузырь"

Маркин: доклад Ричарда Макларена – это просто "мыльный пузырь"
В России комментируют эхо допингового скандала
только что
Политика | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: quote.rbc.ru

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза и одновременно – первый заместитель генерального директора компании «Русгидро» Владимир Маркин дал интервью телеканалу «Матч ТВ», где высказал своё мнение о допинге и докладе Макларена.

Владимир Маркин уверен, что Ричарда Макларена ждёт участь украинских командиров, которые убивают простых жителей ДНР и ЛНР. СК России вновь и вновь открывает против них уголовные дела. Найденные при этом улики, верит Маркин, ещё сделают своё дело, и руководство Украины постигнет справедливая кара.

Ответ за свои слова придётся держать и Ричарду Макларену. Если у него есть моральные принципы, он должен не спать ночами, мучаясь от угрызений совести, убеждён Маркин. В WADA стали открыто говорить о том, что обвинения в массовом употреблении допинга против спортсменов из России были лишены оснований. Доклад Макларена, в свою очередь, основан на показаниях Григория Родченкова, заявившего, что российское руководство принудило его уничтожить 1 500 допинг-проб. Сам Родченков сбежал за рубеж. С таким основанием доклад Макларена становится просто «мыльным пузырём», считает Маркин. СК РФ уже открыл уголовное дело против Родченкова по факту самовольного уничтожения допинг-проб, его целью считают сокрытие преступной деятельности.

«Россия была и остаётся великой спортивной нацией. А такие, как Родченков, к сожалению, иногда появляются, но судьба у них, как и у всех предателей и подлецов, незавидная», — подчёркивает Маркин. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru