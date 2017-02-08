Президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Об этом пишет телеканал "360".

Новый закон стал ответом на старую версию закона, принятую летом 2016 года, в соответствии с которой вводилось уголовное наказание за избиение родственников. Госдума решила пересмотреть эту меру. Новый закон переводит побои в семье в разряд административных правонарушений.

С юридической точки зрения побои - это действия, от которых потерпевший получил физическую боль, но не ущерб здоровью. К последствиям побоев относятся ссадины и синяки. На основании нового закона, если человек первый раз избил кого-то из членов семьи, то его могут оштрафовать на сумму от 5 до 30 тысяч рублей, либо арестовать на 15 суток, либо привлечь к исправительным работам. Если правонарушитель второй раз поднимет руку на родственника, то получит уголовное наказание.

Законопроект о декриминализации побоев был внесён в парламент несколькими депутатами и сенаторами, среди которых была Елена Мизулина. Она отметила, что старая версия закона, принятая в июле, позволяла уголовно наказывать за «шлепок в семье». Что касается нового законопроекта, то его поддержали большинство депутатов.