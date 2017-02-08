В Приморье подросток угнал автомобиль и попал в аварию

Несовершеннолетний подросток из Приморья угнал из автосервиса автомобиль, посадил в салон своих друзей и катался по дорогам, пока не попал в аварию. Об этом пишет телеканал "360".

Завладев ключами от автомобиля, который был оставлен владельцем в автосервисе, 16-летний школьник завёл машину и поехал со своими ровесниками кататься. Не справившись с управлением, подросток вылетел в кювет, где транспортное средство перевернулось. Водитель и трое его друзей, находившихся в салоне машины, получили различные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют все обстоятельства угона автомобиля. С родителями юного угонщика проведена профилактическая беседа.

