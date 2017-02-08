Директора национальной библиотеки уволили за прогул

Библиограф рассказала, что проработала в библиотеке больше 30 лет

Директора одного из отделов Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяну Шумилову уволили за то, что она отлучилась с рабочего места для участия в пресс-конференции, которая была посвящена объединению РНБ и Российской государственной библиотеки (РГБ). Об этом пишет utro.ru.

Как сообщила Шумилова, 30 января она принимала участие конференции по поводу объединения РНБ и РГБ . Библиограф предварительно предупредила руководство библиотеки, что берёт выходной. Но 7 февраля Шумилова была уволена за однократный прогул.

Библиограф рассказала, что проработала в библиотеке больше 30 лет, и очень привязана к своей работе. Женщине трудно понять, что она больше не будет приходить сюда.

У Шумиловой есть все основания предполагать, что она была уволена преднамеренно за то, что критиковала объединение РНБ с РГБ. Библиотекарь планирует подать в суд по поводу своего незаконного увольнения.

В РНБ воздержались от комментариев инцидента.

