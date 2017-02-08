В Подмосковье бездомные собаки наводят страх на людей

Жители Звенигорода боятся бездомных собак, которые целыми сворами бегают по одной из улиц города. Причём такая ситуация продолжается уже полтора года. Об этом пишет utro.ru.

Голодные псы бегают стаями и приближаются к подъездам жилых домов. Горожане, подкармливающие собак, делают только хуже: животные всё чаще подбегают к людям и вынюхивают еду. Собак не раз видели на территории детского сада.

Горожане уже неоднократно сообщали местной администрации о проблеме с бездомными собаками, однако животных меньше не становится. По словам представителя управления ЖКХ, меры по регулированию численности собак были приняты: некоторые собаки стерилизованы, о чём свидетельствуют желтые бирки на их ушах.

Администрация Звенигорода пообещала разобраться с ситуацией. Будет вызвана служба отлова бродячих животных: самых агрессивных из них усыпят или заберут в приют, но другие собаки останутся в городе в соответствии с правилами гуманного отлова.