В продаже появились марки с талисманом ЧМ по футболу волком Забивакой

На почте начали продаваться марки, на которых изображён талисман Чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака. Об этом пишет utro.ru.

Марка в 100 рублей отпечатана в 250 тысячах экземпляров. Почтовый знак имеет размеры 102 на 71 миллиметр. Для коллекционеров марок выпущены особые конверты, посвящённые Чемпионату мира, а также штемпели гашения.

