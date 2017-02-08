Россельхознадзор запретил ввоз мяса из Европы в РФ

Россельхознадзор вводит с 8 февраля запрет на импорт европейского мяса птицы из-за угрозы птичьего гриппа. Об этом пишет utro.ru.

Запрет наложен на ввоз в РФ мяса птицы и любой продукции, сделанной из него, а также на птичий корм и оборудования, которое уже использовалось для птицеводческих нужд. Под запрет попала продукция 15 стран Европы, в том числе Англии, Германии, Голландии и Италии.

Нужно отметить, что импорт мяса птицы из ЕС ещё ранее был запрещен российскими санкциями.