В Якутии инвалид умер от холода под дверями интерната

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности

В Якутии расследуют дело о гибели пациента Дома-интерната инвалидов и престарелых, замерзшего под дверями учреждения, информирует utro.ru.

7 февраля о смерти пациента интерната сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по республике. Известно, что 42-летний мужчина вернулся в «Дом-интернат инвалидов и престарелых» около половины десятого вечера 5 февраля. Входные двери оказались закрыты, и инвалид, который не смог попасть внутрь здания, остался ночевать на крыльце.

Утром 6 февраля его обнаружила мертвым сотрудница учреждения. По предварительной информации, мужчина умер от переохлаждения.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

