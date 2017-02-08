В России прекращено серийное производство Су-25

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 7 февраля сделал заявление, что штурмовик Су-25 прекращает производство в серийных объемах, информирует utro.ru.

Глава Минпромторга РФ добавил, что в настоящее время проводится модернизация новой версии Су-25ТМ, которая является переработанной версией Су-39. Также Мантуров отметил, что вместо Су-25 планируется использовать штурмовик Як-130.

Первые полеты Су-25 прошли в 1975 году, полномасштабная эксплуатация началась с 1981 года. Штурмовик состоит на вооружении ряда таких государств как Россия, Беларусь, Казахстан, Иран, КНДР и других