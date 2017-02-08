Владимир Путин назначил и.о. главы Бурятии

Президент России Владимир Путин принял отставку Вячеслава Наговицына, занимавшего пост главы Бурятии. Исполняющим его обязанности назначен замглавы Минтранса РФ Алексей Цыденов, пишет utro.ru.

Алексей Цыденов родился в городе Петровске-Забайкальском Читинской области 16 марта 1976 года. В 2011 году окончил обучение по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В июне 2012 года занял должность замминистра транспорта России.

Вячеслав Наговицын возглавлял Бурятию, начиная с 2007 года, а до этого являлся главой регионального кабинета министров Томской области.

