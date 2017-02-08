Российская экономика войдет в топ-10 к 2050 году

К 2020 году Россия войдет в десятку крупнейших экономик мира по прогнозу консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), пишет utro.ru.

По версии PwC, во главе рейтинга расположится Китай, который был на первой строчке и в 2016 году. Второе место займет Индия, вытеснив оттуда США на третью строчку. Четвертое место закрепит за собой Индонезия, за ней последует Бразилия. Россия займет шестую строчку, как это было в 2016 году. Остаток «десятки» сформируют Мексика, Япония, Германия и Великобритания.

Эксперты полагают, что рост мировой экономики осуществится в основном за счет развивающихся стран: Китая, Бразилии, Турции, Индии и России. За 34 года до середины века экономический рост там составит 3,5%, то есть более чем в два раза превзойдет темпы развития экономик стран «Большой семерки» (Великобритании, США, Канады, Японии, Франции, Германии и Италии).