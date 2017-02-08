Поветкина удалят из рейтинга Международной федерации бокса

Выступающий в супертяжелом весе российский боксер Александр Поветкин будет исключен из рейтинга организации, пишет utro.ru.

В декабре Поветкин занимал 9-е место рейтинга и должен был провести бой за титул временного чемпиона по версии WBC (ВБС, Всемирного боксерского совета) с канадским боксером Бермейном Стиверном.

Глава WBC Маурисио Сулейман утром в день боя сообщил, что допинг-тест россиянина оказался положительным. Проба А показала присутствие в организме боксера запрещенного препарата остарин. Проба Б, взятая в феврале 2017 года, также показала наличие допинга.

Однако, как сообщил промоутер российского спортсмена Андрей Рябинский, допинг-тест, проведенный в независимой лаборатории в Швейцарии, подтвердил отсутствие в крови запрещенного препарата.