Россия подпишет договор о товарных знаках ЕврАзЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение подписать договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза, пишет utro.ru. Дмитрий Медведев одобрил проект договора, представленный ему Минэкономразвития РФ, и поручил первому вице-премьеру России Игорю Шувалову подписать документ от имени российского правительства. Целью договора является обеспечить в странах ЕврАзЭС правовую охрану товарных знаков, а также названий мест происхождения товаров.

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