Под Тюменью 15-летний школьник скончался после тренировки

15-летний школьник из деревни Ушаково в Тюменском районе скончался после тренировки в Доме культуры, пишет megatyumen.ru.

Работники Дома культура рассказали, что 2 февраля подросток вместе с братом пришел в учреждение за час до тренировки. Перед открытием спортзала они провели время в библиотеке, играя в морской бой. На тренировке долго они не пробыли, но поинтересовались, когда от снега почистят площадку для игры в мини-футбол.

Примерно через два часа после возвращения домой пятнадцатилетний школьник вышел покурить на улицу. Там ему стало плохо, и он скоропостижно скончался.

Как сообщил представитель следственного комитета по Тюменской области, по факту смерти школьника начата доследственная проверка.

В департаменте здравоохранения рассказали, что врачи скорой помощи приехали к пациенту через 12 минут после вызова, поступившего в 20:19. Школьника срочно доставили в реанимацию, где он скончался несмотря на усилия врачей.

