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В Тюмени орнитологи просят тюменцев посчитать синиц

В Тюмени орнитологи просят тюменцев посчитать синиц
Тюменцам предлагают установить у окна птичьи кормушки и проследить соотношение самцов и самок синиц
7 минут назад
Общество | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Союз охраны птиц России проводит всероссийскую акцию «Покормите птиц!», в ходе которой жители Тюмени могут помочь орнитологам в подсчете больших синиц, пишет megatyumen.ru.

Тюменцам предлагают установить у окна птичьи кормушки и проследить соотношение самцов и самок синиц. У самцов на брюшке проходит широкая черная полоска, тогда как у самок она узкая и постепенно сужается.

Для правильного уровня соотношения полов считать птиц нужно несколько дней подряд. На одной кормушке должно быть учтено не меньше 500 пернатых. Начинать вести статистику нужно после десяти часов утра – до этого времени самок на кормушках больше. А вот самцов больше обычно на кормушках-столиках.

Для подкормки ученые предлагают брать семена подсолнечника, не жареные и несоленые. Кафедра зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ готова предоставить желающим более подробную информацию об акции

 
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