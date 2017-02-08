В Тюменской области сгорела трехкомнатная квартира

В городе Ялуторовске Тюменской области жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара в одной из квартир, пишет megatyumen.ru.

5 февраля в городе Ялуторовске Тюменской области произошел пожар. В пятиэтажке на улице Новикова, 30 на четвертом этаже загорелась трехкомнатная квартира. В пламени оказалась одна из комнат, а едкий дым распространился лестничную клетку.

В дежурную часть о пожаре сообщили в 9.17 утра. Первое подразделение пожарных прибыло на место спустя семь минут. Из дома эвакуировали восемь жильцов.

Пожар локализовали и полностью потушили меньше чем за 20 минут. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в двух комнатах квартиры.

МЧС по Тюменской области сообщает, что на месте пожара работали полиция, скорая помощь и газовая служба. Причина возгорания и сумма ущерба выясняются.