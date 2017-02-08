В Тюмени перевозчики жидких отходов спорят с водоканалом

Перевозчики ЖБО, не согласные с доводами сотрудников водоканала, обратились в прокуратуру города

В Тюмени возчики жидких отходов грозят забастовкой водоканалу, который, по их мнению, незаконно ввел новые правила оплаты, пишет megatyumen.ru.

Встреча возчиков ЖБО и сотрудников водоканала, прошедшая в пятницу 3 февраля, не привела стороны конфликта к компромиссу. Первые пообещали организовать забастовку. Они недовольны новыми правилами, согласно которым возчики ЖБО обязаны брать у водоканала талоны на слив отходов и сами же оплачивать их. По мнению возчиков, услуга водоотведения уже включена в квитанцию, и «Тюмень Водоканал» поступает незаконно.

Пресс-секретарь водоканала Иван Камельских пояснил, эта строка раньше присутствовала во всех квитанциях. Однако частные дома не подключены к городской канализации, и по предписанию УФАС водоканал убрал эту строку для таких абонентов.

В прошлом году «Тюмень Водоканал» просил абонентов сообщить об отсутствии подключения к системе канализации, чтобы получить перерасчет ошибочно заплаченных денег. В тюменском водоканале напомнили и о том, что договор на водоотведение установлен федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», в соответствии с которым и действует ООО «Тюмень Водоканал».

Перевозчики ЖБО, не согласные с доводами сотрудников водоканала, обратились в прокуратуру города.